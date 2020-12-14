تقارير تكشف موعد توفير لقاح كورونا لمسؤولي الإدارة الأميركية 

2020/12/14 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز، الأحد، أن موظفي البيت الأبيض، الذين يعملون قرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيحصلون على لقاح كورونا قريبا.

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