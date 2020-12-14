لأول مرة منذ بداية الوباء.. الإمارات وتركيا

2020/12/14 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة في غضون أيام لأول مرة منذ أن أجبر الوباء السلطات على إغلاق المطارات في وقت سابق من هذا العام.

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