لجنة الانضباط تعاقب فريق الحشد الشعبي

2020/12/14 | 03:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الفريق إلى العقوبة بسبب الانسحاب من مباراة رسمية

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرتْ لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية قرار عقوبة بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم 2020-2021، بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة.

وقررت اللجنة، بحسب بيان صدر عنها، إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

كما تضمن القرار، ووفقًا للفقرة نفسها، هبوط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية.

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