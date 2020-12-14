2020/12/14 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مسلح أطلق النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في مدينة نيويورك، الأحد، بعد إصابته إثر تصدي عناصر الشرطة الأميركية له، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة لرويترز.

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