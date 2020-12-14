الشرطة تكشف تفاصيل إطلاق النار قرب كنيسة في نيويورك

2020/12/14 | 04:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، إنها أطلقت النار على مسلح مما تسبب بإصابته بجروح بالغة، بعد أن أطلق الرجل النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي.

وأفاد شهود عيان بعدم إصابة أي شخص.



وقالت متحدّثة باسم شرطة نيويوركإن رجال الشرطة ردوا على مصدر النيران بعدما بدأ الرجل بإطلاق النار.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس إن الرجل "تعرّض لإصابة بالغة وهو قيد التوقيف".

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الرجل أطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحناالإلهي في مانهاتن أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا (16:00 ت غ).

وقالت مراسلة الوكالة: "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقا مدوية"، وتابعت: "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار".

المصدر: سكاي نيوز

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