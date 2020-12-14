"أكبر هجوم منذ 5 سنوات".. صحيفة ترجح ضلوع روسيا في قرصنة بيانات فيدرالية

2020/12/14 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واحدة من أكثر الاختراقات تعقيدًا وربما أكبرها منذ أكثر من خمس سنوات، أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، بأن متسللين "على الأرجح يعملون لصالح روسيا" اخترقوا أنظمة البريد الإلكتروني في وزارة الخزانة وإدارة التجارة.

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