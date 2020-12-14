كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح فايزر 

2020/12/14 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأحد، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر/بيونتك" المخصص لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

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