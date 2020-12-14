منظمة الصحة العالمية تكشف سببا جديدا لانتشار عدوى كورونا

2020/12/14 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن واحدا من كل أربعة مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر الى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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