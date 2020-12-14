وزير الكهرباء: العراق والأردن ومصر ماضون نحو الربط الكهربائي

2020/12/14 | 07:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، فيما لفت الى ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.

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