أضرار بالميناء ومركز توزيع نفط.. انفجار يستهدف سفينة قبالة جدة السعودية

2020/12/14 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السعودية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إن انفجارا وقع قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس.

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