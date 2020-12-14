الإعمار: إنجاز جميع الجسور المدمرة في المناطق المحررة نهاية 2021

2020/12/14 | 07:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بينت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة ان نهاية العام المقبل ستشهد انجاز جميع الجسور المدمرة في المناطق المحررة.

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