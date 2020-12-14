الاقتصاد النيابية تطرح حلولاً للأزمة الاقتصادية

2020/12/14 | 07:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طرحَت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مجموعة اصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، فضلا عن كيفية تعظيم موارد الموازنة.

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