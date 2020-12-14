مطالبات في لندن لإغلاق المدارس والتحول للتعليم عبر الإنترنت

2020/12/14 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مجلس غرينتش في لندن من جميع المدارس بمنطقته الإغلاق اعتبارا من اليوم الإثنين والتحول إلى التعلم عبر الإنترنت بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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