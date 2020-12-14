الطاقة والزراعة والسياحة.. منافع التطبيع المغربي الإسرائيلي الاقتصادية

2020/12/14 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمعزل عن أنّ حوالى مليون إسرائيلي هم من أصول مغربي، تعتبر العلاقات مع المغرب مفيدةً لإسرائيل، التي قد تحقق منافع اقتصادية مختلفة عن إيرادات التبادل السياحي وتنظيم الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".

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