الصحة العراقية تكشف حقيقة فاعلية لقاح كورونا

2020/12/14 | 08:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، عن اسباب تراجع عدد الاصابات وتوقعات الوزارة حول فاعلية لقاح كورونا....

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