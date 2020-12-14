الحالة الجوية: اتحاد بين منخفض وكتلة باردة.. موجة جديدة من الأمطار

2020/12/14 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (14 كانون الأول 2020): "تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة بدءاً من اليوم، ويزداد خلال الأيام القادمة ليشمل مناطق واسعة من البلاد تتركز على مناطق الشمال وبشكل أقل في باقي المناطق".

وأضاف، أن "طقس البلاد سيكون غائما بشكل جزئي إلى غائم خصوصاً مناطق الشمال، وفرص الأمطار واردة خلال اليوم على دهوك وأجزاء من الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك وهي زخات أمطار خفيفة عموما، ومحتمل أن تشمل زخات الأمطار الخفيفة مناطق شمال صلاح الدين وشمال المنطقة الغربية وشمال ديالى، في حين تشير التوقعات إلى أجواء مستقرة في باقي مناطق البلاد مع ظهور بعض السحب المتفرقة".

وتابع، "ومع اقتراب المنخفض الجوي، متوقع تشكل حزام من السحب الممطرة، يبدأ من المنطقة الغربية صباح الثلاثاء ويتحرك تدريجياً عصر ومساء الثلاثاء لتشمل فرص الأمطار أغلب مناطق الشمال والمنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد ولاحقا تشمل فرص الأمطار مناطق الجنوب".

وبين، "الحالة ستكون خفيفة عموما وربما لن تشمل جميع المناطق لكن يكون تركزها على مناطق الشمال وغزارة الأمطار واردة هناك، وفرصة لتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية".

وأشار إلى ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المنطقة الغربية ومناطق شمال غرب البلاد الموصل تحديداً، خلال اليوم، فيما لا يطرأ تغير على درجات الحرارة ضمن خرائط الطقس".

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