تحويل ميناء خور الزبير من تجاري إلى نفطي

2020/12/14 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

كشفَت الشركة العامة للموانئ العراقية، عن تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي، مبينا ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي لـ(الصباح)تابعته وكالة الانباء العراقية (واع):إن" الايام القليلة الماضية شهدت تحويل ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع وزارة النفط في تصدير المشتقات النفطية والصناعية وخلق فرص استثمارية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي لوزارة النقل وتعظيم ايراداتها.

واضاف ان "الميناء تم انشاؤه حديثا ويحتاج الى مبالغ كبيرة، حيث يعمل ميناءا ام قصر الشمالي والجنوبي على تغطية جميع الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى من خلال حجم التبادل التجاري، مشيرا الى انه"كان بالامكان الاستغناء عن الطبيعة الحقيقية لميناء خور الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، اذ حقق ايرادات كبيرة وصلت الى 8 مليارات دينار شهريا، "لافتا الى "انشاء رصيف تخصصي نفطي بالقرب من الميناء من قبل شركة جايكا وفق الاتفاق بين الموانئ وهيئة القرض الياباني".

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