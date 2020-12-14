الطائي: صمت مريب للحكومة ازاء استمرار الوجود الاميركي وتجاهل كلمة البرلمان

2020/12/14 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان صمت الحكومة غير مبرر ازاء استمرار بقاء القوات الاميركية في العراق خاصة بعد قرار البرلمان باخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على ارض العراق، لافتا الى ان الصمت الحكومي مريب ويبعث بشكوك هيمنة الادارة الاميركية على القرار السياسي العراقي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، رغم مرور مايقارب السنة على تصويت البرلمان على هذا القرار”.واضاف ان “هناك خشية وريبة من سيطرة الادارة الاميركية على القرار السياسي العراقي وخاصة حكومة الكاظمي ازاء الوجود الاجنبي في العراق، الامر الذي قد جعل الحكومة مكتوفة الايدي امام استمرار بقاء تلك القوات”.وبين ان “اصوات البرلمان والمطالبات بتنفيذ القرار النيابي جوبهت بالصمت من قبل الحكومة، ولم تحظى تلك الاصوات بأي اهتمام رغم الجرائم التي ترتكبها اميركا في البلاد”.



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