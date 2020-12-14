2020/12/14 | 08:44 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 14 ديسمبر 2020 | 08:34 صباحاً | عدد القراءات : 20

تحويل ميناء الزبير من عمله التجاري إلى نفطي

كـشـفت الـــشـــركـــة الــعــامــة للموانئ العراقية عن تحويل ميناء

الــزبــيــر مــن عـمـلـه الــتــجــاري الــى

الـنـفـطـي سـعـيـا لــدعــم الاقـتـصـاد

الــوطــنــي، بـيـنـمـا اعـلـنـت ان الـعـام

المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة

وقـــــال مـــديـــر الـــشـــركـــة الــعــامــة جديدة.





للموانئ العراقية فرحان محيسن

الفرطوسي في تصريح صحفي ان الايـام

الـقـلـيـلـة المـاضـيـة شـهـدت تـحـويـل

ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي

بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع

وزارة النفط في تصدير المشتقات

النفطية والصناعية وخلق فرص

اســتــثــمــاريــة تـسـهـم فــي انــعــاش

الـوضـع الاقـتـصـادي لــوزارة النقل

وتعظيم ايراداتها.

وبـين ان المـيـنـاء تـم انـشـاؤه حديثا

ويـحـتـاج الــى مـبـالـغ كـبـيـرة، حيث

يـعـمـل مـيـنـاءا ام قـصـر الـشـمـالـي

والــجــنــوبــي عــلــى تـغـطـيـة جـمـيـع

الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى

من خـلال حجم التبادل التجاري،

وكـــان بــالامــكــان الاســتــغــنــاء عن

الـطـبـيـعـة الـحـقـيـقـيـة لمـيـنــاء خـور

الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، اذ

حقق ايـرادات كبيرة وصلت الى 8

مليارات دينار شهريا، مشيرا الى

انـشـاء رصيف تخصصي نفطي

بالقرب من الميناء من قبل شركة

«جـايـكـا» وفـق الاتـفـاق بـين الموانئ

وهيئة القرض اليابان

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