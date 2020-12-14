الصحة العالمية تحذر من هذا

2020/12/14 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن واحدا من كل أربعة مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، مما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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