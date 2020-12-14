راهنية إنجلس في مئوية ميلاده الثانية - أسامة دليقان

2020/12/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_دليقان ولد فريدريك إنجلس في 28 تشرين الثاني 1820، وتوفي في 5 آب 1895.«لو لم يكن إنجلس الرفيق الدائم لماركس في نضالات القرن التاسع عشر الثورية، فلا شك أنه كان سيذكر كأحد أبرز العلماء والفلاسفة في ذلك القرن.



إن الإهمال التام الذي لقيه إنجلس من علماء العصر الفيكتوري برهان ومفارقة مريرة على صحة آرائه في ما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والإيديولوجيا» - جون بيرنال (1936) عالم بلورات في جامعة كامبريدج.«يم ......





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