2020/12/14 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_بنجدو تعالت بعض الأصوات من أطراف سياسية وكتل برلمانية ومنظمات وفعاليات مدنية واجتماعية وازنة سياسيا في الفترة الأخيرة للمناداة بحوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تونس واحتواء تداعياتها التي تشهدها البلاد والمنظومة الحاكمة منذ نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.ويهمّنا في هذا المقال رصد الظروف الحافة بهذه الدعوات وبواعثها وخلفياتها التي وإن كانت تدّعي زيفا حلّ المشاكل الاقتصادية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار الوطني المرتقب في تونس، محاولة جديدة لاحتواء أزمة منظومة الحكم والتحكّم في مسار الاحتجاجات الاجتماعية - علي بنجدو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوار الوطني المرتقب في تونس، محاولة جديدة لاحتواء أزمة منظومة الحكم والتحكّم في مسار الاحتجاجات الاجتماعية - علي بنجدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).