 خبير امني: داعش غير قادر على القتال وانتقل الى اسلوب جرائم العصابات

2020/12/14 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الامني علي الوائلي، ان نشاط داعش الارهابي تضائل كثيرا ولم يعد بمقدوره القتال او الوقوف امام القوات الامنية والحشد الشعبي، لافتا الى ان التنظيم الارهابي انتقل الى اساليب جرائم العصابات.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ داعش الارهابي يتخذ من الجحور والاخاديد في الاودية والمناطق ذات التضاريس الصعبة مكانا للاختباء والتخطيط لعملياته الاجرامية، وخاصة في ديالى وصلاح الدين وكركوك”.واضاف ان “العمليات النوعية للقوات الامنية والحشد الشعبي، قضت على ارهابيي داعش اذ لم يعد بمقدور الارهاب القتال او المواجهة وتحول الى اسلوب جرائم العصابات وخاصة في المحافظات المذكورة”.وبين ان “الارياف تعد مناطق سهلة الاختباء للعناصر الارهابية، فضلا عن وجود بعض المتعاونين مع العناصر الاجرامية من داخل تلك المناطق، ما يتوجب التحري والرصد عبر الكاميرات بعيدة المدى وتنشيط الجهد الاستخباري”.



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