أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا

2020/12/14 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، دافعة برنت مرة اخرى فوق 50 دولارًا للبرميل، مدعومة بآمال في أن يؤدي طرح لقاحات ضد فيروس كورونا إلى رفع الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر شباط 33 سنتا، أو 0.66٪، إلى 50.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر كانون الثاني 29 سنتا، أو 0.62٪، عند 46.86 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط على مدى ستة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة مكاسب لها منذ حزيران.

بدأت الولايات المتحدة حملة التطعيم ضد COVID-19، مما عزز الآمال في أن القيود الوبائية قد تنتهي قريبًا وترفع الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بالمقابل استمرت الدول الأوروبية الكبرى في وضع الإغلاق للحد من انتشار COVID-19 الذي قلل من الطلب على الوقود، حيث تخطط ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، لفرض إغلاق أكثر صرامة اعتبارًا من يوم الأربعاء لمكافحة الفيروس.

يتطلع المستثمرون إلى اجتماعين بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + (JMMC) التي تراقب الامتثال بين الأعضاء في 16 كانون الأول، بينما ستجتمع أوبك + في 4 كانون الثاني لدراسة السوق بعد قرارهم الأخير للحد من زيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا بدءًا من العام المقبل.

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