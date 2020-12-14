محافظ بغداد: العاصمة بحاجة الى مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن

2020/12/14 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن أسباب هدم شوارع العاصمة.

وقال العطا في تصريح متلفز إن “10 آلاف شاحنة محملة بأوزان ثقيلة تدخل بغداد يومياً وتتسبب بهدم الشوارع، معلنا عن العمل على إنشاء سوق حرة عند مداخل بغداد”.

وأشار إلى أن “بغداد بحاجة إلى مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن”، مبيناً ان “الاستثمار سيوفر 200 ألف وحدة سكنية للبغداديين فقط”.

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