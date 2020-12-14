ميسي يمنح برشلونة انتصارًا صعبًا على ليفانتي

2020/12/14 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، فريقه لطريق الانتصارات بالفوز (1-0) على ضيفه ليفانتي، ليلة امس الأحد، في إطار الجولة 13 من الليجا الاسبانية .وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد ليفانتي عند 11 نقطة، في المركز الثامن عشر./انتهى9

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