2020/12/14 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها ،اليوم الاثنين ، بالمرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من عملية /الوعد الصادق /لمتابعة المطلوبين قضائيا ونزع الاسلحة غير المرخصة .وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف في تصريح صحفي " شارك في العملية مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ، للتفتيش مركز محافظة البصرة ".واضاف " تهدف العملية الى القبض على المطلوبين قضائيا ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار في محافظة البصرة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تباشر بالمرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تباشر بالمرحلة الثالثة الصفحة الخامسة من عملية الوعد الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).