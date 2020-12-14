بغداد تعد بحسم ملف النازحين نهائيا العام المقبل

2020/12/14 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، عن حسم ملف النازحين بشكل نهائي خلال عام 2021....

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