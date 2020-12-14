2020/12/14 | 09:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: نحتاج 126 ترليون دينار لأكمال المشاريع المتلكئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: نحتاج 126 ترليون دينار لأكمال المشاريع المتلكئة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: نحتاج 126 ترليون دينار لأكمال المشاريع المتلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).