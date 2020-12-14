قائمة بالمشاريع المتلكئة في العراق والكلفة المطلوبة لاكمالها

2020/12/14 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، أن القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة تبلغ 126 ترليون دينار.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية إن “نحو ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد، تبلغ القيمة الاجمالية لاكمالها نحو 126 ترليون دينار”.

واشار الجبوري إلى أن “المبلغ كبيراً جداً إذا ما قورن بالازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة”.

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