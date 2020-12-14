العراق.. الكشف عن شروط استيراد لقاح 'فايزر' المضاد لفيروس كورونا

2020/12/14 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

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لقاح مضاد لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس فريق الطوارئ في بعثة العراق بمنظمة الصحة العالمية وائل حتاحت، عن الشرط المطلوب لاستيراد لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، مشددا على ضرورة توفير سلسلة التبريد المثالية لتأمين اللقاح لانه سيكون من الاولويات في حال استيراده من قبل وزارة الصحة العراقية.

وقال حتاحت، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 14 كانون الأول 2020، ان "هناك نحو 10 شركات تقريبا في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح كورونا، بينما اعلنت 3 شركات هي موديرنا، فايزر، استرا زينيكا نهاية التجارب السريرية وهي على طريق الانتاج النهائي له".

وتابع أن " كل شركة تدعي بالوقت الحالي أن نسبة النجاح لديها تصل مابين 90 _ 95 % وهذا الموضوع بحاجة إلى تدقيق من الدول التي تم التصنيع فيها".

واضاف ان "الشركات دائما ما تقوم بطرح الملف الخاص بها، الذي يتضمن التجارب ونسبة النجاح والأمان المرافق للقاح"، مشيرا الى ان "الشركات الثلاث ارسلت الملف الكامل الى الدول لدراسته من قبل وزارة الصحة او الهيئة المعنية بالرقابة الدوائية لتقر اذا ما كانت هذه المعلومات دقيقة او لا، وهنا تكمن فائدة المشروع الأممي الذي يتضمن 187 دولة كوفاكس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي للقاحات (جافي) بوجود اكثر من لقاح".

واكد ان "هناك دولا لديها إمكانيات عالية لسلسلة التبريد المتعلقة باللقاح والتي تصل درجتها الى سالب 70، في حين ان دولا أخرى لا تمتلكها"، مبينا ان "فايزرهو اللقاح الوحيد الذي يحتاج الى ذلك، في حين ان اللقاحين الاخرين يحتاجان الى درجة حرارة مختلفة واقل تعقيدا من ناحية البرودة الشديدة".

وبين أن " المسؤولين في وزارة الصحة يتابعون الموضوع بشكل دقيق لاهميته البالغة، فيما اقر بصعوبة التنبؤ بجائحة ثالثة بالوقت الحالي، لعدم امتلاك معلومات كافية عن الفيروس كونه مستجدا.

جدير بالذكر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 95٪، ولقاح "أر إن ايه" آخر مرشح من موديرنا فعال بنسبة 94.5٪.



وتشير النتائج إلى أن لقاحا ثالثا من جامعة أكسفورد وأسترازينيكا آمن وفعال بنسبة 70٪ تقريبا.

ويستخدم اللقاح الذي قدمته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، تقنية أحدث وأقل فعالية لاستهداف بروتين سبايك لفيروس كورونا باستخدام الحمض النووي الريبي، وبدأت المملكة المتحدة بالفعل في تطعيم الأشخاص بلقاح فايزر ولحقتها الولايات المتحدة ودول أخرى.

ر.إ

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