2020/12/14 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبكة كهرباء

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

362 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الاثنين، ان التفضيل في مسألة المضي بالربط الكهربائي مع الاردن ومصر، يأتي وفقا لمصالح البلاد.

وقال حنتوش، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 14 كانون الأول 2020، على هامش الزيارة التي يجريها الوفد الوزاري العراقي الى القاهرة مؤخرا، "نحن في طور الربط الكهربائي الاردني بحدود نقل 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال مدة 3 سنوات".

وتابع قائلا "عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا ان نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن فنحن نختار الاقل والأكثر جودة".

وأوضح ان "العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الإضافة".

وأشار إلى ان "حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".

جدير بالذكر ان مجلس النواب، أعلن في وقت سابق عن التوصل لاتفاق مع البرلمان العربي على تبادل الخبرات وتدريب الموظفين في المركز الدبلوماسي الذي تم افتتاحه في القاهرة يوم السبت الماضي.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف تفاصيل بشأن الربط الكهربائي مع دولتين عربيتين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف تفاصيل بشأن الربط الكهربائي مع دولتين عربيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).