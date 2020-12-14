تصريح “صادم”… 70% من إيرادات المنافذ “تسرق” بفواتير مزورة

2020/12/14 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، ان نحو 70% من ايرادات المنافذ الحدودية “تُسرق بفواتير مزورة”، معلنة عن طرح مجموعة من إصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، فضلا عن كيفية تعظيم موارد الموازنة.

ونقلت صحيفة “الصباح الحكومية” عن عضو اللجنة رياض التميمي، إن “اللجنة وضعت إصلاحات حقيقية من خلال اجتماعاتها الدورية عن كيفية تعظيم ايرادات الحكومة في موازنة العام المقبل 2021، وكيفية الخروج من الازمة المالية التي تمر بها البلاد”.

واضاف ان “هناك طرقا عدة، منها ما يخص وزارة الصناعة، وعقود المشاركة وفائدتها والمبالغ التي سترفد بها الموازنة، اضافة الى الاستثمار، والمنافذ الحدودية، ومزاد العملة، والاستقطاعات الضريبية والجمركية”، مشيرا الى ان “الحكومة الى اليوم عاجزة عن استحصال مبالغ الضرائب والجمارك”.

واكد التميمي ان “سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية لا تكون الا عن طريق حوكمتها إلكترونيا من اجل الحفاظ على ايراداتها”، منوها الى ان “70 بالمئة من ايرادات المنافذ تسرق من خلال فواتير مزورة”.

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