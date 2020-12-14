2020/12/14 | 09:15 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 14 ديسمبر 2020 | 09:14 صباحاً

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وزير الكهرباء يؤكد المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر

اكد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش ، المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، لافتا الى :" ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد ".



وقال حنتوش في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي اجراها الوفد الوزاري العراقي الى القاهرة مؤخرا: "نحن في طور الربط الكهربائي مع الاردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات ".



واضاف:" عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا ان نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن ، فنحن نختار الاقل والاكثر جودة ".



واوضح :" ان العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط ، وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة "، مؤكدا :" ان حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها

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