الصحة العالمية تضع شرطا مقابل استيراد العراق لقاح كورونا

2020/12/14 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا رئيس فريق الطوارئ في بعثة منظمة الصحة العالمية بالعراق الدكتور وائل حتاحت الى ضرورة توفير سلسلة التبريد المثالية لتأمين لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» لانه سيكون من الاولويات في حال استيراده من قبل وزارة الصحة العراقية.

وقال حتاحت في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك نحو 10 شركات تقريباً في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح كورونا، بينما اعلنت 3 شركات هي «موديرنا، فايزر، استرا زينيكا» نهاية التجارب السريرية وهي على طريق الانتاج النهائي له، وكل شركة تدعي بالوقت الحالي أن نسبة النجاح لديها تصل مابين 90 _ 95 % وهذا الموضوع بحاجة إلى تدقيق من الدول التي تم التصنيع فيها”.

واضاف ان “الشركات دائما ما تقوم بطرح الملف الخاص بها، الذي يتضمن التجارب ونسبة النجاح والأمان المرافق للقاح”، مشيراً الى ان “الشركات الثلاث ارسلت الملف الكامل الى الدول لدراسته من قبل وزارة الصحة او الهيئة المعنية بالرقابة الدوائية لتقر اذا ما كانت هذه المعلومات دقيقة او لا، وهنا تكمن فائدة المشروع الأممي الذي يتضمن 187 دولة «كوفاكس» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي للقاحات «جافي» بوجود اكثر من لقاح”.

واكد ان “هناك دولا لديها إمكانيات عالية لسلسلة التبريد المتعلقة باللقاح والتي تصل درجتها الى «سالب 70»، في حين ان دولا أخرى لا تمتلكها”، مبيناً ان “فايزر هو اللقاح الوحيد الذي يحتاج الى ذلك، في حين ان اللقاحين الاخرين يحتاجان الى درجة حرارة مختلفة واقل تعقيدا من ناحية البرودة الشديدة، علما ان المسؤولين في وزارة الصحة يتابعون الموضوع بشكل دقيق لاهميته البالغة”.



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