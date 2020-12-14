العراق يؤكد المضي بالربط الكهربائي مع الاردن ومصر

2020/12/14 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش، الاثنين، المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، بينما لفت الى ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.

وقال حنتوش في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، «نحن في طور الربط الكهربائي الاردني بحدود نقل 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال مدة 3 سنوات».

وأضاف، أنه «عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا ان نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن فنحن نختار الاقل والأكثر جودة».

ولفت الى ان « العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة»، مؤكدا ان «حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها».



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