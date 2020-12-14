هيئة الاورق المالية تبدأ برنامجها للاصلاح الاقتصادي بتحفيز المستثمر

2020/12/14 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير النصيري

بمبادرة متمزة لهيئة الاوراق المالية بادارتها الجديدة اختممت في بغداد أعمال مؤتمر (يوم المستثمر) والذي انعقد برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



بحضور نائب الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله حسين والسيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة وعدداً من المستثمرين والخبراء في هذا المجال.ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اهتمام الحكومة وعملها المتواصل بالرغم من كل الظروف العصيبة التي رافقت الحكومات السابقة والحالية على تعزيز البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال إصدار حزمة قرارات وتعليمات أسهمت في تسهيل عمل المشاريع الإستثمارية والمستثمرين وذلك تماشياً مع ما قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الحكومي ورؤيته الاصلاحية الجدية في الورقة البيضاء والتي تهدف الى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم وفق الجداول الزمنية المقررة، وتفعيل قطاع الإستثمار وتحسين بيئته وتذليل مشاكل المستثمرين والتحديات والعقبات كافة لتوسيع محيط جيد للمستثمرين الأجانب.كذلك إلاستمرار بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية ومع مختلف الجهات المعنية بهذا الشان، انطلاقا من إيمان الحكومة بدعم القطاع الخاص والإستثمار، لما له من أثر في تحسين الواقع الإقتصادي، وتقليل نسب البطالة في صفوف الشباب.ويأتي اقامة المؤتمر وفقا لبرنامج هيئة الاوراق المالية لاطلاق نظام الحافظ الامين في العراق خلال العام القادم، و تنويع الأدوات المالية وتوفير الحماية للمستثمرين بما يخدم الإقتصاد الوطني ويشجع على بناء رؤوس الأموال الى جانب حاجة البلاد الى تنشيط التداول في الأوراق المالية وتأسيس شركات مساهمة جديدة.



نأمل ان تتمكن هيئة الاوراق المالية بادارتها الجديدة من متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بما يساهم في تحقيق احد اهداف الاصلاح الاقتصادي .

* مستشار اقتصادي ومصرفي

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