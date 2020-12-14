بارزاني في بغداد لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين بغداد وأربيل

2020/12/14 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين رسول، عن وصول مرتقب لرئيس الاقليم نيجيرفان بازاني اليوم الى بغداد لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والنفط.

وقال رسول تصريح صحفي، إنه “من المقرر أن یصل اليوم الاثنين رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد”، مبينا أن “البارزاني سيبحث مع الاطراف السياسية والكتل البرلمانية العراقية المسائل العالقة بين كردستان وبغداد”.

وأضاف رسول، أن “من المزمع أن يحضر البارزاني مراسم توقيع الاتفاقية بين اربيل وبغداد بشأن المستحقات المالية والرواتب وملفات النفط والموارد المالية الاخرى”.

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