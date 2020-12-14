الحداد يؤكد وصول المفاوضات مع الوفد الكردستاني لمراحل متقدمة قد تمكن من إعلان الاتفاق قريباً

2020/12/14 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

في إطار جولة الإجتماعات والمفاوضات التي يعقدها الوفد الكوردستاني برئاسة نائب رئيس حكومة الأقليم السيد قوباد طالباني مع الحكومة الإتحادية، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك.

الحداد أشار في هذا البيان الصادر قائلاً :" المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جداً من الإتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، و يلزم الطرفين بتنفيذ بنوده".

مضيفاً سيادته بان الأقليم أبدى إستعداده الكامل لتنفيذ إلتزاماته الدستورية تجاه الحكومة الإتحادية، مقابل إحترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الأقليم .

يتبع.



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