العراق يحدد موعد الانتهاء من الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

2020/12/14 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، موعد الانتهاء من الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، في أشار إلى أن التفضيل بين الدول يأتي وفق مصالح العراق.

وقال حنتوش في تصريح صحفي من القاهرة: "نحن في طور الربط الكهربائي الاردني بحدود نقل 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال مدة 3 سنوات".

واضاف: "عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا ان نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن فنحن نختار الاقل والأكثر جودة".

وأوضح وزير الكهرباء ان "العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة"، مشيراً إلى أن "حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الاردنية، أمجد الرواشدة، قد أكد في وقت سابق، أنّ الأردن ومع نهاية عام 2022 سيكون جاهزا لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية.

وأضاف الرواشدة في تصريحات نقلتها وسائل اعلام اردنية، أن "الأردن بموجب الاتفاقية الموقعة مع العراق عليه التزامات، ويعمل وفق خطة وبرنامج زمني"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مرحلة ثانية من الاتفاق تعزز منظومة الربط الكهربائي".

ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية".

وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 غيغاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وبحسب التلفزيون الاردني، فقد قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، هالة زواتي، في 16 تشرين الثاني 2019، إن "الربط الكهربائي الأردني- العراقي مهم في إطار منظومة الربط الكهربائي العربي، ما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي".

وأضافت الزواتي، أن "المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار".

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