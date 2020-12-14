العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء ويرفعون 3 مطالب

2020/12/14 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أغلق موظفي العقود والأجور اليومية في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، محطة كهرباء الخيرات الغازية في منطقة الهندية للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "موظفي العقود والأجور اليومية ضمن وزارة الكهرباء في محافظة كربلاء، أغلقوا محطة كهرباء الخيرات، في منطقة الهندية ناحية الخيرات ونصبوا سرادق الاعتصام".

وأضاف، أن "المعتصمين طالبوا، بإدراجهم ضمن موازنة 2021 وإطلاق مستحقاتهم المتأخرة منذ 8 شهور، بالإضافة إلى تحويل الأجور إلى عقود تشغيلية".

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