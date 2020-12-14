محمود عثمان يعلن لـ/ نينا / موافقة اقليم كردستان على جميع طلبات وشروط بغداد بشأن تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية / موسع

2020/12/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا/ اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان موافقة اقليم كردستان على جميع طلبات وشروط بغداد بشأن تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية .وقال عثمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان الوفد التفاوضي الكردي الذي يزور بغداد حاليا برئاسة قوباد طالباني ، اجرى سلسلة من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة ( صالح والكاظمي والحلبوسي ) وقادة الكتل السياسية .
وكانت المحصلة قبول حكومة اقليم كردستان جميع شروط وطلبات بغداد بشأن تصدير النفط ووارداته ، وايضا واردات اقليم كردستان من اجل اطلاق رواتب موظفي الاقليم ".واوضح :" ان مسؤولية ما يجري من تظاهرات في السليمانية ، مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل ، لان اساس خروجها هو عدم توزيع الرواتب "، مبديا استغرابه من التصريحات التي تطلق من بعض النواب لعدم ارسال رواتب موظفي الاقليم على الرغم من انهم مواطنون عراقيون .واشار الى :" ان الحكومة متعاونة مع اقليم كردستان بشأن رواتب موظفي الاقليم ،لكن بعض الكتل السياسية تحاول افتعال ازمة ويشوب موقفها التعنت "، لافتا الى :" ان انطلاق التظاهرات في الاقليم وتردي الاوضاع فيه ، يؤثران على العراق واستقراره بشكل عام ، ولا يخدمان السياسيين ، لان الاقليم جزء من العراق ،وعلى الجميع نبذ الخلافات وايجاد حلول جذرية لجميع مشاكل البلد ".واوضح عثمان :" ان اقليم كردستان قرر ارسال وفد كبير الى بغداد ، برئاسة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعضوية قادة الاحزاب الكردية ، للاتفاق على موازنة الاقليم لعام 2021 وتوقيع الاتفاقات الجديدة مع الحكومة الاتحادية "./انتهى9
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وكانت المحصلة قبول حكومة اقليم كردستان جميع شروط وطلبات بغداد بشأن تصدير النفط ووارداته ، وايضا واردات اقليم كردستان من اجل اطلاق رواتب موظفي الاقليم ".واوضح :" ان مسؤولية ما يجري من تظاهرات في السليمانية ، مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل ، لان اساس خروجها هو عدم توزيع الرواتب "، مبديا استغرابه من التصريحات التي تطلق من بعض النواب لعدم ارسال رواتب موظفي الاقليم على الرغم من انهم مواطنون عراقيون .واشار الى :" ان الحكومة متعاونة مع اقليم كردستان بشأن رواتب موظفي الاقليم ،لكن بعض الكتل السياسية تحاول افتعال ازمة ويشوب موقفها التعنت "، لافتا الى :" ان انطلاق التظاهرات في الاقليم وتردي الاوضاع فيه ، يؤثران على العراق واستقراره بشكل عام ، ولا يخدمان السياسيين ، لان الاقليم جزء من العراق ،وعلى الجميع نبذ الخلافات وايجاد حلول جذرية لجميع مشاكل البلد ".واوضح عثمان :" ان اقليم كردستان قرر ارسال وفد كبير الى بغداد ، برئاسة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعضوية قادة الاحزاب الكردية ، للاتفاق على موازنة الاقليم لعام 2021 وتوقيع الاتفاقات الجديدة مع الحكومة الاتحادية "./انتهى9
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان يعلن لـ/ نينا / موافقة اقليم كردستان على جميع طلبات وشروط بغداد بشأن تصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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