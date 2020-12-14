مهندسون خريجون يغلقون الطريق امام موظفي مصفى الشعيبة بالبصرة احتجاجا على عدم تعيينهم

2020/12/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اغلق مهندسون خريجون الطريق المؤدي الى موقع مصفى الشعيبة في البصرة ، ومنعوا الموظفين من الدخول ، احتجاجا على تسويف مطالبهم بتعيينهم في الشركات النفطية .واكدوا ان هذا الاجراء جاء بعد المماطلة في تنفيذ مطالبهم وانتهاء المهلة ، بعد ١٣٠ يوماً من التظاهر السلمي للمطالبة بتعيينهم بعقود وزارية ./انتهى

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