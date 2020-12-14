وقفة في كتاب عمرو موسى . - محمد السعدي

2020/12/14 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي صدر لأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى كتابه ” سنوات الجامعة العربية ”الصادر عن دار الشروق بالقاهرة وحرره الصحفي خالد أبو بكر .



ما يهمني في تلك المذكرات ورغبة تسليط الضوء عليها هو الملف العراقي أبان أحتلاله 2009 ، وعندما كان عمرو موسى أميناً عاماً للجامعة العربية من 2001 حتى 2011 ، وقد تضمن الكتاب في طبعته الثانية 63 صفحة حول الوضع في العراق ومعركة الهوية العربية كما يصفها ، وال ......





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