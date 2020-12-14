الموانئ العراقية: تحويل ميناء خور الزبير من تجاري إلى نفطي

2020/12/14 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفَت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، عن تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي سعيا لدعم الاقتصاد الوطني، بينما اعلنت ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الايام القليلة الماضية شهدت تحويل ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع وزارة النفط في تصدير المشتقات النفطية والصناعية وخلق فرص استثمارية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي لوزارة النقل وتعظيم إيراداتها”.

وأضاف الفرطوسي، أن “الميناء تم انشاؤه حديثا ويحتاج الى مبالغ كبيرة، حيث يعمل ميناءا ام قصر الشمالي والجنوبي على تغطية جميع الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى من خلال حجم التبادل التجاري، وكان بالامكان الاستغناء عن الطبيعة الحقيقية لميناء خور الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، اذ حقق ايرادات كبيرة وصلت الى 8 مليارات دينار شهريا”.

وأشار مدير الشركة العامة للموانئ العراقية الى “انشاء رصيف تخصصي نفطي بالقرب من الميناء من قبل شركة «جايكا» وفق الاتفاق بين الموانئ وهيئة القرض الياباني”.

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