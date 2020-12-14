مصنعون بريطانيون يحذرون من

2020/12/14 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إدارة الصناعة التحويلية في بريطانيا من "ضربة قاضية" محتملة إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر الحالي.

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