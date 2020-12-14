النفط يواصل تعافيه ويلامس 51 دولاراً للبرميل

2020/12/14 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين قبل صدور تقرير "أوبك" الشهري، ومع ترقب بدء التطعيمات ضد فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

ويأمل المستثمرون أن تسهم بدء عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" في دول العالم في خفض التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة وانتعاش الطلب على الخام.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" الذي من المقرر انعقاده في السادس عشر من ديسمبر، في حين تجتمع المجموعة في الرابع من يناير لتقييم وضع السوق بعد زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً بدءاً من 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير إلى 50.59 دولاراً للبرميل في تمام الساعة 09:48 صباحاً بتوقيت بغداد.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.85 دولار للبرميل.

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