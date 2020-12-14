الدولار يرتفع مجدداً ويتجاوز حدود 128 ألف دينار لكل مئة دولار

2020/12/14 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً جديداً، تجاوز حدود 128 ألف دينار لكل 100 دولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعاً في مكاتب الصيرفات :-

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 128,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 127,250

أما أسعار العملات العالمية الأجنبية فكانت كالتالي :-

اليورو : 100 يورو ⬅️ 121,43 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 133,28 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 787,10 ليرة تركية

وسجلت أسعار الذهب العالمية، $ 1834,66

وبلغ سعر نفط خام برنت 50,40 دولار، فيما سجل سعر برميل نفط الخام الامريكـي 46,90 دولار.

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