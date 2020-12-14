خبير اقتصادي لـ/نينا/ : هذه الخطوات ضرورية لتفعيل الصناعة الوطنية والنهوض بها

2020/12/14 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، ضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية وتفعيلها ، واقدام الحكومة على بيع الشركات الصناعية الخاسرة بدون تردد .وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" في اطار تفعيل الصناعة الوطنية ، لابد للحكومة من وقف و منع الغش الصناعي ، اذ تقوم بعض شركات الصناعة بشراء المنتجات من الاسواق المحلية واعادة بيعها كما هي او بعد اضافات سطحية ، لا تتناسب مع كون تلك الشركات صناعية ".ودعا الى الالتزام بجوهر عملية التصنيع والدخول في عالم الشراكات مع شركات عالمية ، خاصة في مجال الصناعات الغذائية ، لان تلك الصناعات ستدعم الاستقرار الزراعي وضمان تسويق السلع الزراعية باسعار مناسبة ، مع امكانية تصدير تلك السلع والمنافسة في الاسواق الخليجية ، لما تتمتع به الصناعة العراقية من سمعة جيدة في تلك الاسواق ".وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة بيع الشركات الصناعية الخاسرة بدون تردد ، لانها ارهقت موازنة الدولة لاكثر من عقد دون جدوى اقتصادية ؛ مع ضرورة ان يكون البيع بالقيمة العادلة وباشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللقطاع الخاص النظامي المحلي او للشركات المكملة لتلك الصناعات، لاعادة تأهيلها والنهوض بها بشكل حقيقي "./ انتهى8

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