2020/12/14 | 10:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة دايو في الظاهر كوريه وفي الحقيقة فهي للولايات المتحدة الاميركية التي تريد استنزاف خيرات العراق، هكذا يرى العراقيون الرافضون لبقاء شركة دايو في م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق كوري صيني في ميناء الفاو العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباق كوري صيني في ميناء الفاو العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).